Brandalarm in Einkaufszentrum wegen Adventkranz

Zu einem Brandeinsatz im Einkaufszentrum mussten die Feuerwehren Parndorf und Neusiedl am See in der Nacht auf Sonntag ausrücken. Eine vergessene Kerze auf einem Adventkranz dürfte der Auslöser für das Feuer gewesen sein. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.