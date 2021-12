Ab 10 Uhr RTL LIVE: Ein Sonntag voller Träume

Er schrie sich den Frust von der Seele. „Er ist wieder da“, brüllte Manuel Feller vor einem Jahr im Ziel, als er beim Slalom von Alta Badia den zweiten Platz fixiert hatte. Der Auftakt einer Traumsaison mit Siegen in Flachau und Lenzerheide. Heute kehrt der Tiroler auf die Gran Risa zurück. Zweimal Riesentorlauf. Und am vierten Adventsonntag mit dem Traum, dass der dritte Rang von Val d’Isère nicht das einzige „Kerzerl“ bleibt. Trainer Marko Pfeifer ist zuversichtlich: „Ich arbeite mit Manu nun schon acht Jahre, aber so konstant trainiert hat er noch nie. Er zählt derzeit sicher zu den Top Sechs der Riesentorlauf-Elite.“