Heldinnen | Weniger Verbissenheit

Weniger Verbissenheit. Wie die teils radikalen Impfverweigerer, die auch gestern wieder bei Demos für Randale in der Wiener Innenstadt sorgten, ticken, damit beschäftigen wir uns in der heutigen „Krone“-Ausgabe. Wir zitieren da auch den deutschen Philosophen Richard David Precht, der gerade erst meinte: „Die psychische Grundstruktur dieser Menschen besteht nicht darin, die Wahrheit herauszufinden, sondern recht zu haben.“ In diesem Fall mache ein Gespräch keinen Sinn, Betroffene hätten „ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl, wenn sie dann nicht mehr recht hätten. So ist das Nicht-recht-Haben von Anfang an ausgeschlossen, deswegen gibt es keine Diskussion, die einen Fortschritt haben kann.“ Das klingt ernüchternd. Viel optimistischer, was den Dialog betrifft, ist aber auch Kardinal Christoph Schönborn nicht. Im Club 3 von „Krone“, „Kurier“ und „profil“ wurde er gefragt, wie man Impfgegner ins Boot holen könne. Dazu Schönborn: „Schwer. Denn wenn man sich mental ernährt von Videos, die man massenweise im Internet finden kann, bekommt man den Eindruck, dass hier Schreckliches an der Menschheit getan wird.“ Insgesamt helfe in der Debatte „ein bisschen weniger Verbissenheit“. Ja, das würde schon entscheidend weiterbringen!