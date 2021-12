Verletzter (43) saß ganze Nacht auf der Rax fest

Geleitet von der Alpinpolizei startete daraufhin gegen 23 Uhr der Sucheinsatz, an dem auch die Bergrettung Niederösterreich-Wien, die Flugpolizei und die Feuerwehr beteiligt waren. Die ganze Nacht hindurch durchkämmten die Einsatzkräfte das Gebiet, erst am Samstagmittag konnte der Mann schließlich mit einer Kopfverletzung in der Nähe der Schutzhütte entdeckt und geborgen werden. Der Burgenländer dürfte auf dem vereisten Weg ausgerutscht und ins Bachbett gerutscht sein. „Er war zum Zeitpunkt der Auffindung stark unterkühlt“, wird berichtet. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte per Trage weiter in Richtung Tal transportiert, wo bereits der Notarzt-Helikopter Christophorus 9 wartete.