Nashville-Serie geht weiter - Raffl verliert!

Auch in drei der anderen fünf Begegnungen am Freitagabend fiel die Entscheidung erst nach der regulären Spielzeit: Die Vegas Golden Knights setzten sich nach Penalty-Schießen bei den New York Rangers mit 3:2 durch und waren zum vierten Mal in Serie erfolgreich. Die Pittsburgh Penguins fuhren einen 3:2-Heimsieg nach Verlängerung über die Buffalo Sabres ein. Ebenso die Arizona Coyotes, die mit 6:5 gegen die Anaheim Ducks die Oberhand behielten.