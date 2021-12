„Wir können wieder nur auf Sicht fahren“

„Ehrlich gesagt, geht es uns schon sehr gut!“

Es gibt aber auch Wirte, die aller Widrigkeiten zum Trotz positiv gestimmt sind. „Dank Kurzarbeit und Ausfallersatz geht’s uns ehrlich gesagt sehr gut“, erklärt Thomas Gschwandtner. Der Reitsamerhof-Chef in Imlau/Werfen kann gar seiner Linie treu bleiben. Es schickt die Belegschaft ab Heiligabend bis zum Tournee-Springen in Bischofshofen in den Weihnachtsurlaub.