Flughafen Graz: Immer mehr Privatjets heben ab

Deutliches Plus 2021

Dass der Trend längst auch in der Steiermark angekommen ist, bestätigt Wolfgang Grimus, einer der beiden Geschäftsführer des Flughafens Graz: „Wir stehen im laufenden Jahr bei dieser Art von Flügen bei etwa 1600 Bewegungen. Verglichen mit 2020 bedeutet das einen deutlichen Zuwachs um 70 Prozent“, berichtet der Luftfahrt-Experte. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 - also noch vor der Pandemie - lag diese Zahl bei 1483.