Lässt die NÖ-Asylpolitik Bundesländer im Stich?

Waldhäusl hält an der 3000er-Grenze fest

Dass sich Niederösterreich bei der Flüchtlingshilfe wenig sozial verhalte, will Waldhäusl nicht gelten lassen. Auch nicht, dass seine nach dem Asylgipfel für NÖ verlautbarte Obergrenze von 3000 Flüchtlingen in der Grundversorgung bereits weit überschritten werde. „Das sind sicher addierte Zahlen, weil man hier vermutlich etwa auch das Erstaufnahmezentrum Traiskirchen mitzählt. Wir in Niederösterreich hatten Mitte Dezember knapp weniger als 2600 Personen in der Grundversorgung. Unser Bundesland geht weiter den blau-gelben Weg, es verträgt nicht mehr als 3000 Leistungsbezieher“, verteidigt sich der FPÖ-Landesrat.