Lockdown: Jede 5. Schülerin hat Suizidgedanken

„Krone“: Frau Öllinger, Sie sind Bundesschulsprecherin und sind mit der Situation an Österreichs Schulen vertraut. Was ist Ihre Forderung in Hinblick auf die psychische Gesundheit der heimischen Schüler?

Susanne Öllinger: Die Schülerschaft fordert eine Gleichstellung der psychischen mit der physischen Gesundheit: Es ist ganz normal, zum Arzt zu gehen, wenn man sich den Fuß verstaucht, aber sobald jemand erzählt, er besuche seine Psychotherapeutin, sorgt das für Aufsehen und Erschrockenheit.