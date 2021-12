Wiener pfeift sich musikalisch in die Weltelite

Das Kunstpfeifen an sich hat in Österreich Tradition und reicht bis in die 1880er-Jahre zurück. Dort begeisterte Johann Tranquillini aka Baron Jean mit den Schrammel-Brüdern Josef und Johann sogar Kronprinz Rudolf mit seinem Pfeifen, das an Vogelgesang erinnerte. Diverse Kunstpfeifer traten in Varietés, Cabarets und auf Volksbühnen auf. Kann eigentlich jeder Kunstpfeifer werden? „Man muss auf jeden Fall Musik mögen, das Lied verstehen und es möglichst genau wiedergeben können“, erklärt Madjderey, „man braucht ein gewisses Musikverständnis und eine musikalische Bildung. Es ist auf jeden Fall gut, wenn man Noten lesen kann, auch wenn man Lieder nach Gehör lernen kann.“ Essenziell sei aber das Üben. „Das muss man wirklich lieben. Das Pfeifen ist ein körpereigenes Instrument, das man nicht gelernt bekommt. Deshalb muss man selbst aber auch viel Zeit und Leidenschaft dafür aufwenden.“