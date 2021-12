Afrikanische Forscher entwickeln mRNA-Impfstoff

Biontech und Moderna wollen in Afrika produzieren

Die großen Player Moderna und Biontech/Pfizer verfolgen unterdessen eigene Pläne. Moderna will bis zu 500 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 442 Mio. Euro) in den Bau einer Impfstofffabrik in Afrika investieren, um jährlich bis zu 500 Millionen Dosen mRNA-Impfstoffe herzustellen. Mögliche Standorte sind Senegal, Ruanda und Südafrika. Auch Biontech/Pfizer will in wenigen Wochen mit der Produktion seines Corona-Vakzins in Südafrika beginnen.