Jetzt hat Max Verstappen seine WM-Trophäe

Verständnis für Hamilton

Verstappen verstehe „natürlich, dass es für Lewis Hamilton schmerzhaft ist“. Der Brite hatte in Abu Dhabi bis zur letzten Runde geführt. Durch eine Safety-Car-Phase kurz vor Schluss schrumpfte sein Vorsprung auf die bis dahin zweitplatzierten Verstappen, der in der letzten Runde - nachdem das Safety-Car wieder abgezogen worden war - dann doch noch überholte, gewann und den WM-Titel einheimste. „Das ist eben Racing“, so Verstappen am Donnerstag in Paris, „da kann alles passieren“.