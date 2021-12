F1-WM-Finale: Mercedes zieht Berufung zurück

Der Werksrennstall verzichtet also auf den Gang vor das Berufungsgericht des Internationalen Automobilverbandes. Das gab das Team des in der letzten Runde beim Großen Preis von Abu Dhabi geschlagenen Lewis Hamilton am Donnerstag bekannt. „Wir ziehen hiermit unsere Berufung zurück“, hieß es in der Mercedes-Mitteilung.