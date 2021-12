Kühbauer analysiert heute live die Bayern

Kühbauer analysiert

Special Guest als Analyst ist Dietmar Kühbauer, ehemaliger Rapid-Trainer und früherer Profi bei den „Wölfen“. Tabellenführer Bayern München spielt daheim in der Allianz-Arena, es ist das letzte Match vor der Weihnachtspause. In der Bundesliga stehen die Bayern vor Dortmund an der Tabellenspitze und im Achtelfinale der UEFA Champions League. Dort treffen die Serienchampions aus München 2022 auf Österreichs Serienmeister Salzburg.