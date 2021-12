„No Way Home“ ist der ultimative Spider-Man-Film!

Holland ist dabei das pulsierende Herz, der junge Mime wirkte noch nie so eindringlich in der Rolle des Wandkrabblers und spielt in „No Way Home“ auf, als ob er sich zum letzen Mal durch die Straßen (und U-Bahn-Tunnel) von New York schwingt. Neben ihm brillieren Zendaya als wortgewandte MJ, Benedict Cumberbatch als Doctor Strange und nicht zuletzt die Superschurken des Multiversums. Fehlen dürfen natürlich auch Tante May (Marisa Tomei) und Tony Starks rechte Hand Happy (Jon Favreau) nicht.