„Geburtstagskind“ Hauser im Annecy-Sprint Vierte!

Biathletin Lisa Hauser hat nach der Enttäuschung in Hochfilzen den Sprint beim Weltcup in Annecy auf dem vierten Platz beendet! Die Tirolerin blieb am Donnerstag im Schießen fehlerfrei, sie hatte im Ziel nach 7,5 Kilometern 24,9 Sekunden Rückstand auf die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland, die sich 15,4 Sek. vor der Französin Anais Bescond und 16,1 vor der Schwedin Elvira Öberg durchsetzte. Letztere verzeichnete zwei Fehler beim Schießen.