„Imageschaden!“ FIA will WM-Finale untersuchen

Nach dem umstrittenen Formel-1-Finale in Abu Dhabi hat der Motorsport-Weltverband FIA Aufklärung angekündigt. Aussagekräftige Schlussfolgerungen sollen vor dem Beginn der kommenden Saison vorliegen. Wie die FIA am Mittwoch in Paris mitteilte, soll eine „detaillierte Analyse und Klärung für die Zukunft mit allen relevanten Parteien jetzt stattfinden“.