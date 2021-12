Mercedes: Kriegsbeil wegen Hamilton begraben?

Eine offizielle Bestätigung dafür gab es vom Rennstall zwar nicht, aber wie ein Insider der „Krone“ verriet, soll Lewis Hamilton seinem Teamchef vorgeschlagen haben, auf die Berufung zu verzichten. „Sicher, wenn die Stewards vier Stunden brauchen, um zu entscheiden, dann war die Sache wohl nicht eindeutig“, sagte Ecclestone weiter, „aber jetzt noch zu protestieren und zu versuchen, den Titel am grünen Tisch zu holen, wäre nicht gerade imagefördernd. Dann würde der Stern einige Kratzer bekommen.“ Und „Mister E“ erinnerte noch an die Aktion in der ersten Kurve, als Hamilton in den Notausgang musste und so einen schönen Abkürzer nahm. „Da hätte man auch an die Möglichkeit einer Strafe denken können.“