Verstappens wilde Party-Videos begeistern im Netz

„We are the Champions“

Das Team, einige mit Holland-Flaggen im Gesicht, ist feiernd weitergezogen, in ein Luxus-Hotel, das auf dem Streckengelände steht. Videos zeigen Verstappen tanzend beim DJ, auf einer Luxus-Yacht und singend. „We are the Champions“, gröllte der Niederländer lautstark zu später Stunde. Das Urteil eines Users: „Keiner hat es je mehr verdient, betrunken zu sein. Was für eine Legende. Was für ein Champion.“