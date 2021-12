Weltmeister Price kam mit dem Schrecken davon

Gerwyn Price konnte am ersten Tag der William Hill World Darts Championship 2021/22 seine Titelverteidigung gegen Ritchie Edhouse erfolgreich beginnen. Am Eröffnungsabend des größten Darts-Events der Welt im Alexandra Palace erreichte Price als erster Spieler die dritte Runde, musste allerdings partiell zittern und kam mit dem Schrecken davon. Indes zogen Doppelweltmeister Adrian Lewis und Ricky Evans in die zweite Runde einzogen.