Nächster Busfahrer „demonstriert“ mit Aufschrift

„Nein zum Impfzwang“, schon vor einigen Wochen sorgte ein Busfahrer mit solch einer Aufschrift für einen Skandal. Am Mittwoch soll bei der Demo in Linz erneut ein Bus mit der Aufschrift herumgefahren sein. So wird es in Telegram-Gruppen behauptet. Nach unserem „Krone“-Bericht wurde der Chauffeur bereits fristlos entlassen.