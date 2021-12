Böse Schlappe für San Antonio gegen Charlotte

Für die San Antonio Spurs hat es am Mittwoch in der National Basketball Association (NBA) eine 115:131-Schlappe gegen die Charlotte Hornets gesetzt. „Wir haben sie früh heiß laufen lassen und konnten nicht mehr entscheidend herankommen“, sagte Jakob Pöltl, der neun Punkte, vier Rebounds und einen Steal in 24:39 Minuten Spielzeit verzeichnete.