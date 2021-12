Die langweiligste Liga in Europa

Bei einem Blick in andere Länder gibt es aber doch vereinzelt ähnliche Liga-Krösusse wie in Österreich. In Frankreich liegt das Starensemble von Paris Saint- Germain 13 Punkte vor Marseille. Dass Messi und Co. eine Nummer zu groß für alle anderen Klubs sein würden, war allerdings vor der Saison schon abzusehen. Auf Salzburg und Paris folgen Zrinjski Mostar aus Bosnien und New Saints aus Wales. Beide haben momentan zwölf „Körner“ Guthaben auf Platz zwei.