Komiker bei Kontrolle: Kunstprojekt oder Straftat?

Die illegale Produktion von Dim Sum wurde mehrfach von der Polizei untersucht. So war es gar nicht unlogisch, dass Polizisten eine Kontrolle in einem Asia-Shop in Wien durchführten. Aber es waren Mitglieder einer Comedy-Gruppe, die auch einen Kameramann mitgebracht hatten. Die Sequenz sollte dann ins Internet gestellt werden. Auch in einem zweiten Fall gaben sich die Komiker mit im Internet gekauften Uniformen als Polizisten aus.