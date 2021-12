Der FC Dornbirn hat einen neuen Cheftrainer

„Ich will den Verein so schnell wie möglich aus den Abstiegsplätzen rausholen und ein erfolgreiches Frühjahr ermöglichen. Ziel ist es, den Spielern dabei zu helfen, ihr maximales Potenzial auszuschöpfen, sie mit neuen Impulsen zu begeistern, um sowohl individuell, aber vor allem als Mannschaft weiterhin in der Liga dabei zu sein“, sagt Muhammet Akagündüz.