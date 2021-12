Nach Chipmangel droht nun auch Bildschirmknappheit

Das berichtet Golem.de in einer Analyse des Marktes für sogenannte Bildschirmtreiber: Dabei handelt es sich nicht um Betriebssoftware, die auch als Treiber bekannt ist, sondern um an sich recht günstige Halbleiter-Massenware, die in PC-Monitoren, Laptops, Smartphones, Mobilkonsolen, Tablets, aber auch in digitalen Auto-Armaturenbrettern oder teurer Medizintechnik dafür sorgt, dass am Bildschirm auch ein Bild erscheint. Die Produktkategorie nennt sich Display Driver Integrated Circuits (DDICs) und wurde in den letzten Jahren kaum beachtet.