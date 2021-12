Explosion in Baumgarten: Mühevoller Prozessstart

Und es schaute auch an diesem neuen Termin lange Zeit so aus, als würde das Verfahren – geplant sind vorerst zwölf Verhandlungstage bis 2022 – platzen. Nichtigkeit steht im Raum, denn die neue Sitzordnung ist für die Anwaltsriege weder verfassungs- noch grundrechtskonform. Sie sitzen nämlich weitab von ihren Mandanten, „stille Post“ – also Flüstern oder relevante Zettelnachrichten zwischen Anwalt und Klient – sind so nicht möglich. Weitere Anwälte sind in einem zweiten Saal untergebracht, die Medien in einem dritten und werden per Video informiert.