Wen kriegt Rapid? Conference-League-Auslosung LIVE

So schlecht Feldhofers Amtszeit bei Rapid begann, so erfreulich haben die ersten acht Tage des Ex-Kickers am Sonntag geendet. 50 Sekunden war am 5. Dezember das Spiel gegen die Austria alt, als Violett im Derby mit 1:0 in Führung ging. Doch Rapid holte letztlich noch ein 1:1-Remis, legte wenige Tage mit dem Sieg in der Europa League nach und lässt die Fans für das Frühjahr hoffen. Man überwintert international und ist weiter im Rennen um die Meistergruppe. Auch wenn der Abstand des Tabellenfünften (24 Punkte) auf den „Strich“ nur drei Punkte beträgt und selbst die WSG Tirol als Zehnter nur fünf Zähler Rückstand hat.