Tottenham-Absage: Kein Nachtragstermin gefunden!

Rennes war damit nicht einverstanden gewesen. Die Franzosen sind in der Gruppe G nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Für Tottenham, das drei Punkte hinter dem Zweiten Vitesse Arnhem liegt, geht es noch um das Weiterkommen in die K.o.-Phase. Laut den Londonern wurden acht Spieler und fünf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Deshalb wurde auch Tottenhams Ligaspiel bei Brighton & Hove Albion am Sonntag verschoben.