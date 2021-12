Salzburg hat neue Regeln für Treffen

Was wäre eine neue Covid-Verordnung ohne neue verwirrende Regeln. Obwohl der Lockdown in Salzburg schrittweise aufgehoben wird, müssen sich die Salzburger beim Treffen mit Freunden, Bekannten und Co. weiterhin an zusätzliche Regeln halten. Währenddessen wurde der Omikron-Verdachtsfall in der Stadt bestätigt.