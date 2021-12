Spanien: Jäger verwechselte Mountainbiker mit Hase

Diese Radtour Ende November dürfte Jose Miguel Toran wohl nicht so schnell vergessen. Er war mit seinem Mountainbike auf einem Waldweg in Monte Orgergia unterwegs, einem bei Reitern, Bikern und Wanderern beliebten Naherholungsgebiet. Kurz nachdem er an zwei Jäger vorbeigefahren war, passierte es: Ein dritter Jäger, der Toran für einen Hasen hielt, schoss dem Biker eine Ladung Schrot in seinen Rücken.