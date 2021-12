Die Westbahn hält nun auch im Flachgau

Der europaweite Fahrplanwechsel bringt auch für die Salzburger Bahn- und Busfahrer einige Verbesserungen. Besonders entlang der Westbahnstrecke gibt es mehrere Adaptierungen. So hält die private Westbahn ab Sonntag dreimal zusätzlich in Straßwalchen, Neumarkt und Seekirchen. Damit halten nun täglich fünf Westbahnzüge auch im Flachgau. In der Früh gibt es nun zwei Verbindungen, die Richtung Salzburg im Flachgau halten, am Nachmittag drei, die Richtung Flachgau einen Extra-Stopp einlegen.