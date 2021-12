17-Jähriger bei Schlägerei in München getötet

Nach einem Streit mit zwei Unbekannten ist in München ein 17-jähriger Bursch am Samstag gestorben. Der Jugendliche sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der 17-Jährige während einer Schlägerei am Freitagabend in einem Hinterhof in der Münchner Innenstadt mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden.