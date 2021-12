Japan schließt sich diplomatischem Boykott an

Australien, Großbritannien und Kanada schlossen sich dem Boykott an. China weist die Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen zurück und kündigte „entschlossene Gegenmaßnahmen“ an. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will mit den europäischen Partnern eine gemeinsame Haltung zum Boykott verabreden. Er erklärte am Freitag, dass es nur darum gehen könne, keine politischen Vertreter zu den Spielen zu schicken. Sportler sollen an den Wettkämpfen teilnehmen.