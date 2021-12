Ramsau-Weltcup nächste Woche ohne Zuschauer

Die Bewerbe des nordischen Ski-Weltcups vom Freitag bis Sonntag nächster Woche in Ramsau werden ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Zwar endet der Lockdown in der Steiermark für alle Bereiche bis zum Donnerstag, die Verantwortlichen des Events haben aber nun wegen der Corona-Situation so entschieden und das am Freitag kommuniziert. Bereits erworbene Tickets werden rückerstattet. Als letzter Weltcup-Test finden dieses Wochenende in Ramsau Austria-Cup-Veranstaltungen statt.