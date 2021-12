Der lange Weg zum Innsbrucker Budget

So spannend wie heuer war der Budgetbeschluss im Innsbrucker Gemeinderat noch nie. Im Finanzausschuss ist man sich ja bis zum Schluss nicht einig geworden, nun kommt es in der am Donnerstag begonnenen Gemeinderatssitzung zum sogenannten „Showdown“. In den Budgetreden kam vor allem folgendes heraus: die tiefen Gräben im Rathaus und ein schwerwiegendes Kommunikationsproblem.