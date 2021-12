Brennsteiner: Lehrstunde bei Großmeister Hirscher

Der Auftakt in den Ski-Weltcup-Winter war für Stefan Brennsteiner nicht nach Wunsch verlaufen: Ausfall in Sölden im zweiten Durchgang, dabei den Rennski zerstört. Aber eines war ersichtlich: Der Speed passt, aus seiner RTL-Trainingsgruppe von Mike Pircher und Ferdl Hirscher war Freund Roland Leitinger nur hauchdünn am Sieg vorbeigeschrammt.