Fast zehn Kilo Heroin verkauft: Prozess vertagt

Dem Trio wird daher von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt Suchtgifthandel mit übergroßen Mengen vorgeworfen - beim Prozess vor Richter Christian Liebhauser am Donnerstag ergingen sich die Angeklagten allerdings in Milchmädchenrechnungen, dass es „viel weniger war“. Die Frau versteifte sich überhaupt darauf, unschuldig zu sein und gar nichts von den Machenschaften ihres Partners mitbekommen zu haben. „Sie sind seit 17 Jahren in Lebensgemeinschaft und wissen von nichts?“, wunderte sich Rat Liebhauser. Er musste vertagen; im Jänner wird drei Tage lang verhandelt - mit Dutzenden Zeugen, auch aus der Kärntner Drogenszene.