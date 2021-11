Digital-Euro: EZB warnt vor zu großen Erwartungen

„Nicht alles, was neu ist, ist immer besser“

Viele Notenbanken prüfen derzeit die Einführung digitaler Versionen ihrer Währungen. China gehört zu den Pionieren. Deutsche-Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz mahnte in einem Grußwort zum sogenannten „China Day“ im Rahmen der Euro Finance Week, trotz aller Vorteile von Innovationen auch stets deren Risiken zu berücksichtigen: „Nicht alles, was neu ist, ist immer besser.“ Es gelte, die potenziellen Vorteile und Risiken abzuwägen, gerade bei technologischen Neuerungen: „Und so sind wir auch als Zentralbanken in einem intensiven Austausch über das Für und Wider digitalen Geldes“, fügte er hinzu.