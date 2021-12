Bittere Medizin: Nach Umzug Streit um Kassenarzt

Hoffen auf Unterstützung

Letztgenannte protestiert gemeinsam mit St. Martin, Neumarkt, Hofamt Priel und Persenbeug-Gottsdorf – auch aus diesem Ort siedelte sich ein Arzt in Richtung Wieselburg ab – nun gegen den Verlust der Kassenstelle: „Der Bezirk Melk verfügt bei rund 78.000 Einwohnern nur noch über zwei Augenarzt-Kassenstellen. Das sind jetzt genau so viele wie im Bezirk Scheibbs, der aber nur etwas mehr als halb so viele Einwohner hat“, so die Kritik aus der Kleinregion Five4You. Dort hofft man nun auch auf die Unterstützung von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die bekanntlich selbst aus dem Mostviertel stammt.