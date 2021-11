Bezirk Melk verliert gleich zwei Kassenärzte

„Wenn du es baust, werden sie kommen“, heißt es im Kinofilm „Feld der Träume“ aus dem Jahr 1989. Doch in Niederösterreich lockt nicht Kevin Costner die Baseball-Stars an, sondern das neue Stadtquartier in Wieselburg die Ärzte. Gleich zwei Mediziner kehren dem Bezirk Melk Richtung Region Scheibbs nun den Rücken - und das sorgt in der alten Heimat für verbrannte Erde. Denn erst vor Kurzem hatte die Gemeinde Persenbeug noch die vierjährige Suche nach einem Zahnarzt erfolgreich für beendet erklärt.