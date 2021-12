Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum

Entscheidung gut überlegen

Damit will man verhindern, dass Fellnasen vor Weihnachten abgeholt und möglicherweise einige Zeit nach den Feiertagen wieder abgegeben oder sogar ausgesetzt werden, weil man das Interesse an ihnen verloren hat. „Tiere gehören nicht unter den Christbaum - auch wenn sich vielleicht die Kinder sehnlich einen tierischen Freund wünschen, so sollte dies wohlüberlegt sein“, betonen auch SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Astrid Eisenkopf und Klubobmann Robert Hergovich.