Das gilt ab Sonntag in Salzburg

Die Maske wird den Salzburgern auch weiterhin ein treuer Wegbegleiter bleiben. So herrscht nach dem Lockdown-Ende für Geimpfte in allen geschlossenen Räumen FFP2-Maskenpflicht. Für Ungeimpfte bleibt der Lockdown aufrecht. Das ist leicht verständlich, dann wird es aber schon kompliziert. Kulturbetriebe dürfen mit begrenzten Sitzplätzen schon am Sonntag öffnen, ebenso der Sportbetrieb. Der Handel und Dienstleister wie Friseure folgen am Montag. Gastronomie und Hotellerie müssen bis Freitag warten.