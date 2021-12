Andritz bleibt die steirische Nummer eins

Alle Jahre wieder werden herausragende steirische Unternehmerpersönlichkeiten in der Vorweihnachtszeit ausgezeichnet. Auch heuer darf sich wieder eine illustre Runde über ein Stück vom Hymnenberg freuen. In vier Kategorien wurde den „Tops of Styria“ ein in Stahl gefasster Felsbrocken des Dachsteins überreicht.