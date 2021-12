„Anton Lang schiebt Verantwortung ab“

„Ich war drei Jahre politisch in der A13 verantwortlich. Und da galt immer der Grundsatz: Die Verwaltung ist als Behörde tätig und die Politik hat sich nicht einzumischen. Das habe ich auch immer so gehalten und keinerlei Einfluss auf UVP-Verfahren genommen“, beteuerte Anton Lang im Rückblick auf seine Zeit als Umweltlandesrat. Eine Neubesetzung des Umweltressorts - sprich, das Abziehen von Kollegin Ursula Lackner - lehnte der steirische SPÖ-Chef ab, um nicht die Kontinuität in der Regierung zu gefährden.