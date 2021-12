Bursche (14) stach mit Messer auf 15-Jährigen ein

In Enns kam es zwischen einem 14-jährigen Gmundener und einem 15-Jährigen aus der Umgebung zur schweren Auseinandersetzung. Der 14-Jährige soll den 15-Jährigen mit einem Taschenmesser am Körper verletzt zu haben. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Täter vom Tatort. Das 15-jährige Opfer wurde durch das Rote Kreuz Enns in den MedCampus IV nach Linz überstellt und befand sich nicht in Lebensgefahr.