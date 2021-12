OLG untersagt Lernsieg Nutzung von Lehrerdaten

OLG befürchtet „unsachliche Stimmungsmache“

Der Lehrer, der bei seiner Klage durch die Gewerkschaft unterstützt wurde, hatte durch die Nutzung seiner Daten einen unrechtmäßigen Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht und eine Verletzung seines Rechts auf Datenschutz gesehen. Für das OLG stellt zwar auch das von den Lernsieg-Machern betonte Grundrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit der Schüler in Hinblick auf Lehrer ein berechtigtes Interesse dar: In einer demokratischen Gesellschaft müssten Schüler sich kritisch mit ihren Lehrern auseinandersetzen und ihre Meinung zu verschiedensten Aspekten des Unterrichts konstruktiv äußern können, auch in Medien wie einer gedruckten Schülerzeitung oder dem Internet.