Präsident: „Bevölkerung reinen Wein einschenken“

In einer kurzen Ansprache, in der Corona das einzige Thema war, forderte Van der Bellen die Regierung auf, „der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken“, faktenbasierte Entscheidungen treffen und darüber in nachvollziehbarer, gemeinsamer Kommunikation informieren. Da man in der Pandemie nicht wisse, wie es weitergeht, dürfe man „nichts versprechen, was sich später als nicht einhaltbar herausstellt“, sagte der Bundespräsident.