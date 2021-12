Historische Spitalsbrücke in Lienz wird saniert

Immer häufiger wurde eine der wichtigsten Brücken in Richtung Lienzer Innenstadt in den vergangenen Jahren gesperrt, denn immer häufiger tun sich am denkmalgeschützten Gebilde Schäden auf. Jetzt sind es Sanierungsarbeiten am Stahlgerüst, die einen sofortigen Eingriff benötigen. Rund 54.000 Euro muss die Stadtgemeinde dafür aufwenden.