26 statt 18,9! Defensive ist Sturms Achillesferse

Schleichende Fehler

Die „Expected goals“ (siehe Infokasten rechts) belegen Sturms Torflaute allerdings nicht. Laut der Statistik hat Sturm momentan sogar mehr Tore (34) am Konto, als es die Chancen hergaben (30,67). Auch beim Punktestand ist Sturm quasi laut Statistik unterwegs, müsste lediglich 30 statt 28 Zähler am Konto haben. Der Hund liegt in der Defensive begraben. „Bei uns bestraft der Gegner jede Chance mit einem Gegentreffer. Das Spiel gegen Admira war sinnbildlich dafür. Sie hat einmal aufs Tor geschossen“, so Andreas Schicker.